Conductor de micro H que mató a motociclista pidió disculpas y admitió el consumo de alcohol

Cochabamba, Bolivia

El conductor del micro de la línea H que atropelló y mató a un motociclista -la noche de este lunes en la zona sur de la ciudad de Cochabamba- habló desde celdas de Tránsito, pidió disculpas a la familia, además admitió que consumió bebidas alcohólicas.

La víctima, Gustavo Castro Lucana, tenía 22 años y estaba yendo a reunirse con su hermano, estaba cerca de su casa. Deja a un niño de 3 años en la orfandad.

"Muy arrepentido. Uno sale a trabajar y lamentablemente me he tomado unas cuantas copitas y pasa el accidente. Me siento bien arrepentido. No sé cómo decirle a la familia, en estos momentos, con ese dolor que tiene, que me disculpen. Mis familiares y yo vamos a estar prestos para ayudar en lo que se pueda, que me perdonen", afirmó.

Durante la mañana evitó dar declaraciones a la prensa, debido a que se encontraba en total estado de ebriedad, 2,30 por ciento de grado alcohólico, según los análisis, lo que significa casi "intoxicación alcohólica". Cuando recuperó la conciencia, dijo que se hará cargo de los gastos fúnebres del joven. También indicó que su familia intenta comunicarse con los familiares del atropellado.

"Igual con mis dirigentes estamos prestos para ayudar y hacerse cargo de todo, que me disculpen, por favor, se los digo de todo corazón, que me perdonen, no ha sido mi intención. Estoy presto para eso y para ayudar a la familia, en lo que me digan voy a estar ahí", agregó.

El conductor continúa aprehendido en celdas de la Unidad de Tránsito de la Policía.

A la vez, dirigentes de esta línea aseguraron que quieren llegar a un acuerdo con la familia de Gustavo Castro para cooperar con los gastos que hubieran tenido producto del accidente.

"Queremos llegar a un acuerdo con la familia doliente, (los dirigentes) están dispuestos a cubrir todos los gastos de lo que ha ocurrido", dijo Rember Crespo, delegado de la línea H.

El representante comentó que sus afiliados están siendo agredidos en la zona sur.

"Estamos dispuestos a coordinar con la familia, ese acercamiento queremos. Esta mañana hablamos con los dirigentes del lugar y nos dijeron que no es el momento conveniente porque hay mucha rabia y consternación. Entendemos todo eso, simplemente queremos acercarnos a la familia. No actúen de esa manera. Los que pagan son los que operan los micros, no todos tienen la culpa de esto", agregó.

Así, piden reunión entre la línea, la familia del conductor y los familiares de la víctima.

En horas de la noche, en medio de mucho dolor y llanto desconsolado familiares y amigos velan a Gustavo, piden justicia.

"Pido justicia, que su muerte de mi hijo no quede impune. Lo han matado. Mi hijo estaba sano, lo ha aplastado. Pido justicia. Ahora quien velará por su hijito", rogó la madre de Gustavo. "Nada me va a devolver a mi hijo", aseguró.

Recordó que Gustavo vivía por su pequeño hijo.

Mientras tanto, la investigación continúa y se espera su imputación formal.