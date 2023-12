Congreso del MAS: Notifican al TSE con el fallo de Ivirgarzama

La Paz, Bolivia

Este jueves, 14 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue notificado, después de 10 días, con el fallo del juzgado de Ivirgarzama que anula la Resolución que declaró improcedente el recurso extraordinario de revisión contra la decisión del TSE de rechazar el congreso del MAS en el Trópico de Cochabamba.

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, confirmó la notificación y adelantó que se analizará el documento bajo normativas vigentes y que no emitirán ningún criterio bajo presión política.

La defensa del Movimiento Al Socialismo (MAS), que defiende el registro y las determinaciones del congreso realizado la primera semana de octubre en Lauca Ñ, informó que, con esta notificación, el TSE tiene 72 horas para emitir una nueva resolución en la que "tendría que reconocer a la dirigencia del MAS" electa en Lauca Ñ, el 3 y 4 de octubre.

El jurista recordó que el Juzgado Público Mixto Civil, Comercial Número 1 Ivirgarzama le concedió la tutela a la acción de amparo constitucional interpuesta por la dirigente Leonilda Zurita contra el TSE. En criterio del jurista, la Resolución 053/2023 vulneró derechos políticos.

“Esta resolución ha demostrado y considerado en la parte resolutiva que el TSE, al no reconocer los certificados Yo Participo, no tomar en cuenta los diferentes certificados de acreditación de la dirigencia, ha vulnerado derechos políticos porque son temas de forma. Segundo, el TSE ha utilizado un informe del secretario de Cámara que no tenía ningún fundamento legal ni constitucional, esas dos consideraciones y otras (más hicieron que se) conceda la tutela”, explicó Jiménez.