Conozca el programa de Semana Santa en la Catedral que arranca este Domingo de Ramos

Santa Cruz, Bolivia

La Semana Santa, una de las conmemoraciones más importantes del cristianismo, se aproxima con un llamado a la fe, la reflexión y la renovación espiritual. En Santa Cruz, la Catedral será el epicentro de las celebraciones, con un programa que invita a los feligreses a vivir intensamente cada uno de los días santos.

Domingo de Ramos (24 de marzo): La jornada inicia con la bendición de los ramos en el atrio de la Catedral a las 7:00 a.m., recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la celebración central será a las 7:15 y, posteriormente, habrá otras misas a las 10:00 a.m., 11:30 a.m., 6:00 p.m. y 7:30 p.m.

Martes Santo (26 de marzo): Día dedicado al sacerdocio, con una celebración especial a las 7:00 p.m. en la que los sacerdotes renuevan sus votos ante el Arzobispo René Leigue.

Miércoles Santo (27 de marzo): Día penitencial dedicado a las confesiones. Esa jornada las personas que deseen confesarse podrán hacerlo en los horarios disponibles de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Jueves Santo (28 de marzo): Se celebra la institución de la Eucaristía. A las 10:00 a.m. se oficiará una misa por los ancianos, enfermos y discapacitados. Por la noche, a las 7:00 p.m. en el atrio de la Catedral, se llevará a cabo la celebración de la Cena del Señor con el lavatorio de los pies. La tradicional visita a los templos también se realiza este día.

Viernes Santo (29 de marzo): Día de luto y recogimiento por la pasión y muerte de Jesucristo. A las 12:00 p.m. se meditarán las siete palabras y se realizará el Desclave de Jesús. A las 5:00 p.m. se celebra la pasión del Señor con la proclamación y procesión del Santo Sepulcro por las calles del centro cruceño.

Sábado Santo (30 de marzo): A las 8:00 p.m. se celebra la Vigilia Pascual, en la que los fieles esperan la resurrección de Cristo.

Domingo de Resurrección o Pascua (31 de marzo): Se celebra la resurrección de Jesús y la pascua. Las misas en la Catedral se oficiarán a las 7:00 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m., 6:00 p.m. y 7:30 p.m.

Además de la Catedral, las diferentes parroquias y templos de la Arquidiócesis de Santa Cruz también organizarán sus propias celebraciones de Semana Santa.