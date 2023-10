Santa Cruz, Bolivia

Ante la declaratoria de desastre en 13 municipios del departamento de Santa Cruz debido a la persistente sequía, las principales autoridades y representantes de instituciones se reunirán el próximo jueves 19 de octubre a las 14:00 horas en el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED). El objetivo de esta reunión es evaluar la situación crítica y generar un análisis e informe sobre la sequía en la región.

La directora de Seguridad Ciudadana de la Gobernación cruceña, Paola Weber, destacó la importancia de esta convocatoria, señalando: “Convocamos en el COED a las 14:00 hemos invitado a diferentes instituciones y hacemos la invitación pública a través de los medios de comunicación a Defensa Civil, la ABT”.

Weber subrayó la necesidad de planificar estrategias para abordar las graves consecuencias de la sequía en el departamento. Además, hizo un llamado a las autoridades competentes para tomar medidas firmes y drásticas contra aquellas personas que están involucradas en avasallamientos e incendios forestales. “No habrá recursos ni acciones suficientes si no hay lluvias, porque sin bosques, sin árboles, áreas protegidas, sin nuestros recursos naturales que si no los cuidamos no habrá agua”, advirtió.