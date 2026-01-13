De la angustia a la decepción: Hallan a chofer desaparecido en Año Nuevo viviendo una "doble vida"

Lo que comenzó el pasado 1 de enero como una vigilia de angustia y una búsqueda desesperada por las carreteras de Cochabamba, concluyó con una resolución que nadie esperaba. El chofer de bus reportado como desaparecido desde Año Nuevo fue localizado sano y salvo, pero su ausencia no se debió a un accidente o un crimen, sino a una decisión personal vinculada a un entorno familiar paralelo.

Una desaparición que movilizó a la ciudad

El rastro del conductor se perdió en las primeras horas del feriado de Año Nuevo, tras salir supuestamente a cumplir con su ruta habitual. Al no retornar y perder todo contacto telefónico, su esposa e hijos, sumidos en el temor de que hubiera sido víctima de un asalto o un hecho de tránsito, iniciaron una intensa campaña en redes sociales.

Durante más de una semana, los allegados del chofer realizaron rastrillajes y acudieron diariamente a las dependencias policiales, exigiendo celeridad en la investigación ante la posibilidad de un secuestro o un desenlace fatal.

El inesperado hallazgo

Sin embargo, las investigaciones de la Policía Boliviana dieron un giro de 180 grados al localizar al hombre en un domicilio particular. Para sorpresa de los investigadores y dolor de su primera familia, se reveló que el sujeto se encontraba disfrutando de las fiestas con otra mujer y nuevos hijos, manteniendo una "doble vida" que había logrado ocultar hasta este momento.

Las autoridades confirmaron que la desaparición no fue forzada. El chofer simplemente decidió desconectarse de su realidad habitual para pasar tiempo en su segundo hogar, sin dar aviso a sus familiares en Cochabamba, quienes incluso temieron por su vida.

