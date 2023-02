13/02/2023 - 11:38

De rojo y en zapatillas: El look con el que Rihanna confirmó su segundo embarazo en el Super Bowl

La artista llegó vestida de rojo al escenario, mientras que los bailarines que la acompañaron lo hicieron vestidos de blanco y abrió su presentación con ‘Bitch Better Have My Money’.

Redacción Charles Muñoz Flores