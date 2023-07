De vuelta a clases: Instan a seguir con los protocolos de bioseguridad en los colegios

Bolivia

Las actividades educativas vuelven y las bajas temperaturas continúan. Por eso, desde el ministerio de Educación aseguran que los cuidados continuarán para evitar los contagios entre los estudiantes.

Asimismo, autoridades recomendaron a los padres de familia enviar a los menores a sus unidades educativas abrigados para evitar los resfríos. Los niños enfermos deben quedarse en casa.

Pary recordó que el uso de uniformes no es obligatorio y recomendó a los estudiantes acudir a sus establecimientos educativos abrigados ante las bajas temperaturas en esta estación del año. Según lo establecido en el artículo 42 de la Resolución Ministerial 0001/2023 numeral I: “El uso de uniforme en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio no es obligatorio y no impide el ingreso a clases”.