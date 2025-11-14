TEMAS DE HOY:
Defensoría reporta 12 bebés abandonados en Santa Cruz en 2025; 5 fueron hallados sin vida

Raúl Yabeta, director de la Defensoría de la Niñez informó que 5 fueron hallados sin vida y los otros 7 gozan de buena salud y se encuentran en un hogar de acogida.

Naira Menacho

13/11/2025 20:38

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia informó que, desde enero hasta la fecha, se han registrado 12 casos de abandono de recién nacidos en el departamento de Santa Cruz. De ese total, 5 bebés fueron hallados sin vida, mientras que 7 sobrevivieron y se encuentran en hogares de acogida bajo supervisión institucional.

“En Santa Cruz, hasta la fecha fueron abandonados 5 bebés sin vida y al menos otros 7 infantes con vida que se encuentran en buen estado de salud”, informó Raúl Yabeta, director de la Defensoría.

Yabeta instó a las madres que no puedan hacerse cargo de sus hijos a acudir a las oficinas de la Defensoría, donde se les puede brindar apoyo jurídico, psicológico y acompañamiento para canalizar alternativas legales y seguras, como el ingreso del menor a un hogar de acogida.

“No es el método correcto abandonar niños en las calles. Puede pasar una desgracia: pueden ser atropellados o comidos por un animal”, advirtió.

 

