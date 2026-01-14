TEMAS DE HOY:
Policial

Delincuente se lleva motocicleta estacionada afuera de un domicilio en Santa Cruz

Un hombre denuncia el robo de su moto, que es su herramienta de trabajo, mientras permanecía parqueado en la avenida Radial 10.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/01/2026 22:04

Santa Cruz, Bolivia



La delincuencia continúa afectando a los ciudadanos en Santa Cruz. Un hombre fue víctima del robo de su motocicleta en el cuarto anillo de la avenida Radial 10.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando la moto se encontraba estacionada frente a su domicilio.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que la antisocial desbloquea la motocicleta y se la lleva empujándola.

El propietario, preocupado, hizo un llamado a la Policía para que puedan localizar su moto, ya que representa su principal herramienta de trabajo.

La policía investiga el caso y solicita a la ciudadanía que, en caso de tener información sobre el paradero del vehículo, pueda comunicarla a las autoridades.

