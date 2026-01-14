Delincuente se lleva motocicleta estacionada afuera de un domicilio en Santa Cruz

La delincuencia continúa afectando a los ciudadanos en Santa Cruz. Un hombre fue víctima del robo de su motocicleta en el cuarto anillo de la avenida Radial 10.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando la moto se encontraba estacionada frente a su domicilio.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que la antisocial desbloquea la motocicleta y se la lleva empujándola.

El propietario, preocupado, hizo un llamado a la Policía para que puedan localizar su moto, ya que representa su principal herramienta de trabajo.

La policía investiga el caso y solicita a la ciudadanía que, en caso de tener información sobre el paradero del vehículo, pueda comunicarla a las autoridades.

Mira la programación en Red Uno Play