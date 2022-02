Denuncian inseguridad en el Cristo de la Concordia

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Nuevamente la zona del Cristo de la Concordia se convierte en un espacio inseguro. Este miércoles, a las 6 de la mañana, visitantes fueron atracados por antisociales, que les amenazaron con cuchillo y robaron sus celulares.

Los relatos de las víctimas fueron grabados por miembros del colectivo Huellas Verdes que trabajan en la reforestación de la zona. En el video, cuentan que entre dos a tres personas se ubicaron en una rotonda y asaltaban a las personas que recorrían las gradas que llevan al Cristo.

"Tiene que haber guardias, no podemos ni subir al Cristo a trotar en la mañana. Es un riesgo, nos podrían haber hecho algo", reclamó una de las mujeres que fue asaltada.

Luego, acudieron al puesto policial ubicado en la entrada del Parque Teleférico, pero no había ningún efectivo en el lugar. Tras varias llamadas, les respondieron que patrullarían el lugar, pero no fueron. Los integrantes de Huellas Verdes tuvieron que permanecer en las gradas del Cristo para avisar a las personas que no suban solas. No existen controles y piden a la policía y al municipio realizar patrullajes las 24 horas.

"Nosotros estábamos haciendo la forestación y hemos visto que bajaron dos personas, hombre y mujer, él estaba sin tenis y a ambos les quitaron el celular, les amenazaron con cuchillo. A los 10 minutos, vimos a otras tres personas que también les quitaron sus celulares. Como cinco celulares robaron en menos de media hora", contó Ana Valencia, de Huellas Verdes, colectivo ecologista que visita el cerro de San Pedro al menos 3 veces por semana.

Según los testigos, los antisociales serían venezolanos que portan cuchillos y están en el lugar por las madrugadas y al final de la tarde.

No es la primera vez que se registran este tipo de robos y atracos en el lugar, uno de los sititos turísticos más importantes de la ciudad.

Concejales municipales lamentaron el hecho y aseguran que es necesario que la policía y el municipio realicen controles.

"Hay que convocar a las autoridades de migración para que cumplan su trabajo. Una cosa es que vengan a trabajar, si es que tienen permiso de trabajo, y otra es que vengan a delinquir estos ciudadanos que ni siquiera son bolivianos. Nos pueden asaltar a todos en cualquier lado, por un celular atacan con cuchillo", exclamó la concejal Marcela Vidaurre, de Súmate.

A su vez la concejal del MAS, Silvia Soliz, dijo que se pedirá que se trabaje para dar seguridad real a la población.