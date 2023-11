El padre de una bebé que falleció en el Centro de Salud Villa Fátima, en Santa Cruz, denunció negligencia médica por parte de los profesionales que atendieron a su esposa durante el parto. Según el relato del padre, la bebé tenía el cordón umbilical envuelto en el cuello y los galenos no le realizaron una cesárea a tiempo, sino que le hicieron pujar en reiteradas ocasiones sin éxito.

Berman Oropeza Cuéllar, papá de la pequeña, contó que su mujer acudió al centro de salud con dolores de parto y le dijeron que volviera más tarde, porque el parto sería para la noche. Sin embargo, después de tres horas, tuvieron que regresar porque ella ya no aguantaba el dolor. Al llegar, los médicos vieron su historial y la situación de la bebé, pero no la derivaron a emergencia.

“Se escuchaba que la hacían pujar en reiteradas ocasiones y no salía la cabecita, yo digo sino salía la cabecita porque no nos mandaron a emergencia para realizarle una cesárea”, dijo Oropeza. “Cuando yo entré la bebecita estaba con la cabecita afuera, mientras cinco médicos no pudieron hacer nada y la bebé estaba con la cabecita morada afuera y todavía le echaron la culpa a ella (su mujer) porque no ponía de su parte y como iba a poner de su parte si mi mujer ya no podía, ya estaba en las últimas”, agregó.