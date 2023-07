Santa Cruz, Bolivia

En una impactante denuncia, una madre denunció una presunta violación y abuso sexual contra sus hijas gemelas de 7 años en una unidad educativa de la zona del Cambódromo, en Santa Cruz. Según el relato desgarrador de la progenitora, una de las menores habría sufrido toques impúdicos días atrás, pero fue esta semana cuando su otra hija empezó a sangrar que se descubrió la verdadera magnitud de los hechos.

La madre de las niñas abusadas compartió en detalle la terrible experiencia vivida por sus hijas: “Mi niña sufrió una agresión y el niño también le agredió físicamente en sus partecitas, la amenazó a mi niña que la iba a matar. La niña, con miedo, se lo lavó, se sacó su calzoncito y lo botó. Mi hija me contó que el niño la torció y se movía, ella dice que lo miraba, cerraba sus ojitos y lloraba”.

La progenitora aseguró que informó sobre la situación a la directora del establecimiento educativo cuando la primera menor sufrió toques impúdicos, pero la directora minimizó el incidente. Sin embargo, fue esta semana que la segunda hija comenzó a sangrar que la madre descubrió la verdadera gravedad de los abusos.

“Mi hija estaba en shock y me dijo que antes había ido con la directora hace una semana atrás, un jueves, y le dijo: 'Sabe qué, directora, Luis me está tocando mis partes'. La directora lo minimizó porque no dijo nada”, agregó la madre afectada.