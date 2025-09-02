Diputada Álvarez denuncia inacción del Gobierno ante incendios que arrasan más de 60.000 hectáreas en Santa Cruz

La diputada María René Álvarez (Creemos), denunció la falta de acción del Gobierno frente a los incendios forestales que afectan áreas protegidas del país y exigió una inspección inmediata en las zonas críticas de Santa Cruz, donde más de 60.000 hectáreas ya fueron consumidas por el fuego.

La legisladora advirtió que la situación refleja un patrón similar al del año pasado, cuando más de 14.000 hectáreas fueron devastadas sin una respuesta estatal adecuada. “Se está repitiendo el mismo escenario, sin medidas concretas ni prevención”, sostuvo.

Álvarez informó que solicitó una inspección en las reservas San Matías y Noel Kempff Mercado, donde se reportan incendios de gran magnitud. Señaló que no existe coordinación ni logística suficiente para enfrentar la emergencia y cuestionó la falta de apoyo a bomberos voluntarios y guardaparques. “No tienen lo básico: logística, alimento y son los que están en primera línea”, afirmó.

La diputada valoró como positiva la reciente decisión del Tribunal Agroambiental, que ordenó reforzar la protección del jaguar y su hábitat, pero advirtió que estas resoluciones deben cumplirse “de forma estricta” y no quedar en el papel. Insistió en que la crisis amerita declarar desastre nacional para viabilizar acciones inmediatas y evitar la pérdida de más territorio forestal.

En su intervención, Álvarez criticó duramente al Movimiento al Socialismo (MAS), al que acusó de haber “institucionalizado los avasallamientos, el tráfico de tierras y hasta los incendios forestales como parte de un modelo de apropiación ilegal de tierras”. Según la legisladora, “es parte de su estrategia: limpiar el terreno con fuego para luego ocuparlo”.

Asimismo, cuestionó los millonarios créditos aprobados el año pasado para la restauración de áreas afectadas por los incendios, los cuales —aseguró— no se tradujeron en ninguna acción preventiva ni correctiva. “Dicen que no hay helicópteros, que no hay logística. Siempre lo mismo, mientras sacan provecho económico”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play