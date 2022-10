"El fuego alcanzó cuatro metros de altura": Incendio en un domicilio de la avenida Papa Paulo causó alarma

Cochabamba, Bolivia

Un incendio de magnitud causó alarma en la avenida Papa Paulo, centro de la ciudad. El hecho ocurrió la noche de este jueves 21 de octubre, al lugar llegaron Bomberos de la Policía. luego de un arduo trabajo lograron controlar las llamas.

Voluntarios del Sar- Bolivia colaboraron al sofocar el fuego y en los trabajos de enfriamiento. El siniestro arrasó con todo lo que había en el patio del domicilio, que era usado como un depósito, afectando un ambiente de la vivienda.

"Se trata de una vivienda que no estaba habitada, no se tiene reporte de ninguna persona herida, al momento que se llegó no se encontraba una persona en la casa. Se rompió un candado para poder ingresar, con la finalidad de evitar un daño mayor (...) En un momento las llamas alcanzaron hasta 4 metros de altura", señaló el oficial de Bomberos de la Policía.