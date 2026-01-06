El Mañanero celebra el Día de Reyes con niños del barrio Villa Unión, en el Plan 3000

Con música, juegos y obsequios, el programa El Mañanero de Red Uno celebró el Día de Reyes junto a decenas de niños del barrio Villa Unión, en la zona del Plan 3000 de Santa Cruz. La actividad reunió a familias que llegaron desde temprano para compartir una jornada especial dedicada a los más pequeños.

Durante el encuentro, se entregaron regalos a los niños, quienes esperaban con entusiasmo recibir sus presentes en el marco de esta tradicional celebración. La iniciativa buscó acercar un momento de alegría a la comunidad y reforzar el sentido solidario que caracteriza esta fecha.

Además de los obsequios, los asistentes disfrutaron de chocolatada caliente y empanadas de queso, preparadas para todos los presentes. La jornada estuvo acompañada de música, bailes y actividades recreativas que generaron sonrisas entre niñas y niños del barrio.

La producción de El Mañanero destacó que estas celebraciones buscan acercar espacios de unión comunitaria y promover el espíritu festivo propio del Día de Reyes.

