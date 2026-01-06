TEMAS DE HOY:
Mario Argollo COB Accidente Santa Cruz accidente vehicular

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

El Mañanero celebra el Día de Reyes con niños del barrio Villa Unión, en el Plan 3000

El Mañanero llevó música, regalos y una chocolatada a niños de Villa Unión, en el Plan 3000, para celebrar el Día de Reyes y promover unión y solidaridad.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

06/01/2026 10:42

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Con música, juegos y obsequios, el programa El Mañanero de Red Uno celebró el Día de Reyes junto a decenas de niños del barrio Villa Unión, en la zona del Plan 3000 de Santa Cruz. La actividad reunió a familias que llegaron desde temprano para compartir una jornada especial dedicada a los más pequeños.

Durante el encuentro, se entregaron regalos a los niños, quienes esperaban con entusiasmo recibir sus presentes en el marco de esta tradicional celebración. La iniciativa buscó acercar un momento de alegría a la comunidad y reforzar el sentido solidario que caracteriza esta fecha.

Además de los obsequios, los asistentes disfrutaron de chocolatada caliente y empanadas de queso, preparadas para todos los presentes. La jornada estuvo acompañada de música, bailes y actividades recreativas que generaron sonrisas entre niñas y niños del barrio.

La producción de El Mañanero destacó que estas celebraciones buscan acercar espacios de unión comunitaria y promover el espíritu festivo propio del Día de Reyes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD