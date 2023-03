“Ellos no peleaban”, dijo la hermana de la mujer que fue violentamente asesinada por su esposo

El Alto

En medio de lágrimas la hermana de la mujer que fue asesinada este viernes por su esposo, pide ayuda económica a la población, ya que afirma que su familia es de escasos recursos, y que no podrán hacer el retiro de ambos cuerpos.

La pareja fallecida tenía tres hijos, los mismos quedaron huérfanos y en indefensión, su único sustento eran sus padres.

“Mi sobrinito me llamó yo soy madre y padre de mis hijos me fui a vender, y mi sobrino me dice tía mi mamá está muerta, yo no creí. Ellos no peleaban no sé qué paso hoy”, manifestó la hermana.