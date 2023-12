Pobladores bloquean en Santa Martha en medio del conflicto por avasallamientos

Santa Cruz, Bolivia

Pobladores de la localidad Santa Martha, en el municipio de El Torno, decidieron bloquear la carretera desde la noche de este lunes, 18 de diciembre. Piden la condena de un abogado al que acusan de homicidio.

Los heridos fueron trasladados al hospital de El Torno, mientras que el abogado fue interceptado por los pobladores. Luego, fue detenido y llevado a celdas del lugar. Ahora, está a la espera de ser llevado ante un juez cautelar.

Los movilizados aseguran que el bloqueo continuará hasta que el acusado sea enviado a Palmasola, ya que aseguran que fue intencional.

"Los vecinos me llamaron y me dicen que el abogado habría intentado quitarles la vida. Esto no fue un accidente de tránsito, hay testigos, los mismos vecinos que van a declarar en la policía, en la Fiscalía. Al ver tanta injusticia, con impotencia, los vecinos están tomando medidas de hecho. Vamos a pedir la sanción que corresponda para este colega abogado que cometió un delito. Hubo una tentativa de homicidio, por lo tanto, las autoridades deben actuar como se corresponde y hacer justicia porque nosotros no vamos a descansar", complementó Álvaro Condori, abogado de la comunidad Santa Martha.