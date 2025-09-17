¡En vivo por Red Uno! Teletón Unicef busca superar los Bs 2,5 millones este domingo en Expocruz

La solidaridad boliviana vuelve a ponerse a prueba. Este domingo 21 de septiembre, Unicef realizará la sexta edición de su Teletón, con el objetivo de recaudar más de 2,5 millones de bolivianos en beneficio de la niñez más vulnerable del país. El evento se llevará a cabo en el escenario principal de la Expocruz, en Santa Cruz, y será transmitido en vivo por la Red Uno a partir de las 18:00 horas hasta las 22:00.

Katya Marino, representante de Unicef en Bolivia, recordó que, pese a los avances, la infancia boliviana enfrenta graves desafíos: “Más del 50% de los niños y adolescentes vive en situación de pobreza; más de 300 mil están fuera de la escuela y muchos menores de seis años aún no reciben vacunas básicas”.

En ese contexto, la Teletón se ha consolidado como un movimiento solidario desde su nacimiento en 2020, en plena pandemia. En su primera edición, recaudó un millón de bolivianos; hoy, la meta es más ambiciosa: 2,5 millones para financiar programas de salud, educación, protección y respuesta en emergencias.

“Estamos en la sexta edición de la Teletón. Tenemos un objetivo muy ambicioso: recaudar 2,5 millones de bolivianos. Todo esto está destinado a la niñez boliviana más vulnerable, para garantizar su acceso a servicios básicos, educación, salud, protección y también brindar respuesta en situaciones de emergencia, como incendios o inundaciones”, añadió Marino.

El espectáculo contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales, entre ellos Américo de Chile, Luis Vega y Lu de la Tower. Además, los donadores participarán de sorteos de importantes premios, como un vehículo cero kilómetros, dos motocicletas eléctricas, bicicletas y estadías en hoteles.

Las donaciones podrán realizarse a través de la línea gratuita 800-10-9333, la página web de Unicef Bolivia o mediante un código QR que será difundido durante la transmisión.

Marino hizo un llamado a la población: “Cada boliviano puede transformarse en héroe o heroína de la niñez. Esperamos que este año las familias bolivianas vuelvan a mostrar su gran solidaridad con quienes más lo necesitan”.

Con esta Teletón, Unicef reafirma su compromiso de apoyar al Estado y a la sociedad civil en el cumplimiento de los derechos de la niñez, y recuerda que cada aporte, por pequeño que sea, suma para transformar vidas.

Mira la programación en Red Uno Play