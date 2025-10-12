EN VIVO: Sigue la previa del Debate Presidencial por las plataformas de Red Uno

Desde las 19:30, acompañe la previa del Debate Presidencial por las plataformas digitales de Red Uno.

Red Uno transmitirá por su página web y plataformas digitales un programa especial previo al debate entre presidenciables.

Esta noche, usted podrá informarse de todos los detalles previos al debate presidencial en el programa especial que Red Uno tiene programado a través de sus plataformas digitales.

La cita es desde las 19:30 horas, con la presentación de Edmundo Gutiérrez, para informarse de todos los detalles del debate que arrancará a las 21:00 horas.

El programa se transmitirá en la página web y también se podrá seguir por las cuentas oficiales de Red Uno en Facebook, TikTok y YouTube.

