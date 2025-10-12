TEMAS DE HOY:
joven agredida carrito de comida arde en llamas operativo contra la trata y tráfico

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

EN VIVO: Sigue la previa del Debate Presidencial por las plataformas de Red Uno

El programa se transmitirá en la página web de Red Uno y también se podrá seguir por las cuentas oficiales de Red Uno en Facebook, TikTok y YouTube.

Naira Menacho

12/10/2025 19:36

Foto: RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

Desde las 19:30, acompañe la previa del Debate Presidencial por las plataformas digitales de Red Uno.

Red Uno transmitirá por su página web y plataformas digitales un programa especial previo al debate entre presidenciables.

Esta noche, usted podrá informarse de todos los detalles previos al debate presidencial en el programa especial que Red Uno tiene programado a través de sus plataformas digitales.

La cita es desde las 19:30 horas, con la presentación de Edmundo Gutiérrez, para informarse de todos los detalles del debate que arrancará a las 21:00 horas.

El programa se transmitirá en la página web y también se podrá seguir por las cuentas oficiales de Red Uno en Facebook, TikTok y YouTube.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

La gran batalla

19:55

Notivisión

21:00

Debate presidencial del tse

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

La gran batalla

19:55

Notivisión

21:00

Debate presidencial del tse

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD