Entre el frío y la lluvia, choferes de flotas esperan días para cargar diésel

El surtidor del tercer anillo registra gran congestión de vehículos que buscan diésel. Transportistas aseguran que la escasez se repite en varios puntos del país y piden una solución urgente.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/10/2025 7:34

Filas de flotas en surtidor de la avenida San Aurelio
Santa Cruz, Bolivia

En la estación de servicio ubicada en la zona del tercer anillo interno y la avenida San Aurelio se registran este miércoles extensas filas de vehículos, principalmente flotas interdepartamentales, que aguardan cargar diésel en medio de la lluvia y las bajas temperaturas.

Según se constató en el lugar, el surtidor recibió provisión de combustible y comenzó la carga, lo que generó una masiva concurrencia de transportistas que esperaban desde hace varios días poder abastecer sus tanques.

“Después de cargar combustible realizamos mantenimiento y luego viajamos en la tarde a Trinidad. De allá retornamos a hacer fila otra vez porque allá no hay combustible. Esperemos que se solucione pronto porque a veces hay que hacer hasta tres días filas”, relató un conductor mientras aguardaba su turno.

Otro chofer manifestó su cansancio por la situación: “Ya no dormimos, estamos sufriendo mucho con el sistema del diésel. Aguantando el frío. De acá me voy a Cochabamba”.

La falta de diésel se ha convertido en un problema recurrente para el transporte pesado e interdepartamental, que debe esperar durante horas o incluso días para acceder al combustible. Pese a los reclamos del sector, las autoridades aún no han informado sobre una solución definitiva al abastecimiento.

