Entre el frío y la lluvia, choferes de flotas esperan días para cargar diésel

En la estación de servicio ubicada en la zona del tercer anillo interno y la avenida San Aurelio se registran este miércoles extensas filas de vehículos, principalmente flotas interdepartamentales, que aguardan cargar diésel en medio de la lluvia y las bajas temperaturas.

Según se constató en el lugar, el surtidor recibió provisión de combustible y comenzó la carga, lo que generó una masiva concurrencia de transportistas que esperaban desde hace varios días poder abastecer sus tanques.

“Después de cargar combustible realizamos mantenimiento y luego viajamos en la tarde a Trinidad. De allá retornamos a hacer fila otra vez porque allá no hay combustible. Esperemos que se solucione pronto porque a veces hay que hacer hasta tres días filas”, relató un conductor mientras aguardaba su turno.

Otro chofer manifestó su cansancio por la situación: “Ya no dormimos, estamos sufriendo mucho con el sistema del diésel. Aguantando el frío. De acá me voy a Cochabamba”.

La falta de diésel se ha convertido en un problema recurrente para el transporte pesado e interdepartamental, que debe esperar durante horas o incluso días para acceder al combustible. Pese a los reclamos del sector, las autoridades aún no han informado sobre una solución definitiva al abastecimiento.

