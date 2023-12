Envían a los autores de la muerte de universitario a Qalauma en La Paz

La Paz, Bolivia

Los cuatro aprehendidos, acusados por el asesinato del joven universitario José Patzi, en la zona de Villa Alemania, de la ciudad de El Alto fueron enviados con detención preventiva de seis meses al Centro de Rehabilitación y Reinserción Social “Qalauma”.

La víctima tenía 22 años y estaba a punto de terminar la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI). Su sueño era salir profesional y también era un apasionado por el fútbol.

"Pedro Luis C. T., Joel Ever P. C., Johan David P. C. y Brandon L. Z. habrían protagonizado riñas y peleas en inmediaciones de la zona de Villa Alemania, donde la División Homicidios se ha constituido a objeto de verificar y proceder al levantamiento legal de un cadáver de sexo masculino. De acuerdo al ruteo de cámaras, se ha logrado colectar un arma blanca tipo machete, que se encontraría por inmediaciones de la avenida Bolivia", informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) El Alto, coronel Carlos Ibarra.