"Es momento de unidad": Camacho alentó a continuar la lucha de 2019 a un año de su detención

“El alto compromiso que asumí durante la lucha de los 21 días contra el fraude, hace que, aún estando en esta celda, en lo más íntimo de mi ser, y mi corazón, reciba esa acusación, esa condena previa de la dictadura, como una condecoración por haberme rebelado junto a mi pueblo contra ese fraude monumental”, señala parte de la misiva escrita por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a un año de su detención y traslado hacia Chonchocoro.

Esta carta fue leída por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, y comienza agradeciendo a la población por participar de las actividades de este jueves, y que concluyó en la Radial 26, y quinto anillo, el mismo lugar donde hace un año fue aprehendida la principal autoridad cruceña.

La autoridad departamental señaló que: "El secuestro que cumple un año, me enseñó muchas cosas, y quiero compartir una de ellas esta noche. Estoy preso, es cierto, soy un preso político, pero me siento libre, porque preso será siempre el hombre que estando en libertad calla por miedo a sus opresores. Llibre será siempre aquel que aun estando preso, grita libertad para su pueblo!".

Señala además que el oficialismo cada día repite"los partidos de oposición están divididos y no tienen un candidato fuerte", pero asegura que esta no es la situación, porque "hace tiempo que el masismo no entiende al pueblo boliviano".

"Estamos en un momento donde lo nuevo está naciendo y no se trata de partidos, ni siquiera se trata de candidatos. No es un partido el que recuperará la democracia, sino la gente, el pueblo que no aguanta más a una dictadura corrupta, una dictadura vengativa con las regiones, una dictadura que ensució el nombre de Bolivia con el narcotráfico", señala.

En una de sus partes principales del documento, Camacho vaticina una nueva derrota del masismo, no ante los partidos políticos de oposición, "sino ante la gente, ante el pueblo".

"Es momento de unidad, porque con las mismas palabras que empezamos la lucha el 2019, la vamos a terminar: unidos, no habrá cárceles, militares, policías, jueces ni fiscales corruptos que nos puedan vencer”, aseguró.

