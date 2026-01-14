Exdiputado Barral busca frenar la “cultura del bloqueo” con acción popular

El exdiputado Amilcar Barral se refirió a la acción popular admitida contra los bloqueos en Bolivia, destacando que la audiencia correspondiente estaba programada para el 9 de febrero, pero se presentará un recurso para que se adelante, de acuerdo con la ley que establece un plazo máximo de 72 horas para resolver este tipo de acciones.

Barral señaló que la acción popular tiene como objetivo que el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público y la Policía Nacional investiguen y procesen a los organizadores de bloqueos, incluyendo a la Central Obrera Boliviana (COB) y sus afiliados.

“No estamos queriendo coartar el derecho a la protesta de nadie, pero no puede ser que por el derecho a protestar de algunos se vulneren los derechos de todos los bolivianos de movilizarse y acceder a servicios y alimentos”, afirmó.

El exdiputado destacó que esta acción busca sentar un precedente jurídico y constitucional en el país. Recordó que una sentencia similar en 2024 permitió la detención de casi 60 personas involucradas en bloqueos, y que los mismos vocales que resolvieron ese caso ahora conocen esta nueva acción popular, por lo que negarla sería un contrasentido.

Asimismo, Barral sostuvo que la medida pretende establecer jurisprudencia para futuras acciones. “De aquí en adelante, los afiliados a la COB estarían prohibidos de bloquear, y el Ministerio de Gobierno estaría obligado a cumplir la ley”, explicó.

El exdiputado también destacó los perjuicios que los bloqueos generan en la población, desde la afectación del transporte y el turismo hasta el daño económico generalizado. “Lamentablemente, los más perjudicados son la mayoría de los bolivianos, que deben trabajar todos los días”, agregó.

Finalmente, Barral enfatizó que esta acción popular podría funcionar como un respaldo legal mientras se debate en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley anti-bloqueos, y subrayó la importancia de eliminar lo que denominó la “cultura del bloqueo” que, según él, se ha consolidado durante los últimos 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo.

