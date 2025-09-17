La exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, presentó una nueva demanda contra el presidente Luis Arce. Cargando a su hijo de 10 meses, Lafuente acudió al Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba para exigir el pago de asistencia familiar.

Esta es la segunda vez que Lafuente demanda al mandatario, luego de una denuncia anterior por "abandono de mujer embarazada".

"Que cumpla su responsabilidad de padre"

La abogada de Lafuente explicó, a medios locales, que la demanda busca que el presidente "cumpla, como cualquier ciudadano, con su responsabilidad de padre". Según la letrada, la ley establece que los gastos de un menor deben ser cubiertos al 50% por ambos progenitores.

"Hemos fijado un monto que estamos pretendiendo en cuanto a las necesidades que tiene actualmente el menor", agregó la abogada Camila Fuentes. La solicitud pide una manutención mensual de 6.000 bolivianos y una compensación de 50.000 bolivianos por los gastos asumidos durante el embarazo y el nacimiento.

La abogada también señaló que el presidente Arce fue citado por la Fiscalía el día anterior, pero se abstuvo de declarar. Ante esta situación, se espera que la Fiscalía emita una imputación formal en su contra. Además, advirtió que, en caso de incumplir nuevas citaciones, el Ministerio Público podría emitir una orden de aprehensión.

