Exministro Arturo Murillo enfrentará audiencia este viernes en La Paz

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción programó la audiencia para este viernes 5 de septiembre a las 13:45. Murillo permanece en celdas de la Felcc de La Paz.

Hans Franco

04/09/2025 19:43

Foto: Se fija audiencia para Arturo Murillo este viernes en La Paz (APG)
La Paz

El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de La Paz fijó para este viernes 5 de septiembre, a las 13:45, la audiencia presencial que definirá la situación jurídica del exministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El exministro permanece aprehendido en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, donde deberá permanecer hasta la fecha señalada, según la resolución judicial emitida este jueves por el tribunal, bajo la presidencia del juez Daen Marco Antonio Vargas Y.

La audiencia se enmarca en los procesos abiertos en Bolivia contra Murillo, tras su retorno desde Estados Unidos, país donde cumplió condena por lavado de dinero y sobornos en el caso de la compra irregular de gases lacrimógenos durante su gestión.

