Exministro Mamani fue aprehendido por el caso Harina Subvencionada

El exministro de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani, fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en el marco de la investigación por el caso de desvío de harina subvencionada.

Para esta jornada estaban citados Néstor Huanca y Zenón Mamani exministros de Desarrollo Productivo y Economía Plural en la fiscalía de La Paz para brindar sus declaraciones sobre el caso harina subvencionada por parte de la Empresa de apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA).

Huanca estuvo como ministro de Desarrollo Productivo y Economía plural hasta febrero de 2025 posteriormente Mamani asumió el cargo de esta cartera de estado donde anteriormente fue viceministro de Presupuesto, ambos ejercieron el cargo en la gestión del expresidente Luis Arce.

La investigación fue ampliada también para los exfuncionarios de EMAPA Luis Jeshua, Gloria Villanueva, Carlos Huachalla además del exgerente Franklin Flores quien cumple una detención en la cárcel San Pedro, por el mismo caso.

Se aguarda la decisión del Ministerio Público sobre la situación de Néstor Huanca que permanece en instalaciones de la fiscalía brindando sus declaraciones.

