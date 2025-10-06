Fallece el universitario Héctor Moreli, herido durante los conflictos en Llallagua.

Durante la jornada de este lunes, se confirmó el fallecimiento del universitario Héctor Moreli, de 38 años, quien permanecía en estado crítico tras haber sido víctima de una agresión violenta durante los enfrentamientos registrados en Llallagua, departamento de Potosí, en junio pasado.

La noticia fue confirmada por el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, mientras que el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, expresó sus condolencias a la familia del fallecido.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo en este difícil momento a la familia por el sensible fallecimiento de Héctor Moreli Canaviri, destacado dirigente universitario, cuyo legado de compromiso, lucha y liderazgo en defensa de los derechos estudiantiles y del bienestar de su pueblo perdurará en la memoria colectiva”, escribió Aguilera en redes sociales.

De acuerdo con los reportes, Moreli era dirigente y estudiante de la Universidad Nacional Siglo XX. El joven resultó gravemente herido tras ser arrojado a un precipicio de aproximadamente 50 metros por grupos movilizados durante los hechos de violencia ocurridos en Llallagua.

Los conflictos en el Norte de Potosí dejaron cuatro policías fallecidos, varios heridos y daños en instituciones públicas, según el informe policial.

Actualmente, 13 personas se encuentran con detención preventiva por su presunta implicación en los disturbios. Las investigaciones continúan a cargo de la Policía Boliviana y el Ministerio Público.

Con información de ABI.

Mira la programación en Red Uno Play