Familia de víctima de linchamiento rechaza detención domiciliaria de los acusados

El Alto, Bolivia

Los cinco vecinos de la zona de San Roque en la ciudad de El Alto, acusados por el linchamiento de una persona falsamente acusada por robar, recibieron detención domiciliaria tras presentarse ante el juez.

El hombre de 30 años y padre de familia fue confundido con un delincuente, pero también es un vecino del lugar, vive a una cuadra de los agresores. Su familia mostró su desacuerdo con la determinación judicial.

"Les dieron detención domiciliaria porque supuestamente son parejas que tienen hijos. Yo también tengo mis dos bebés, pero a salido a favor de ellos. No estamos de acuerdo, hemos apelado porque no es justo , queremos detención preventiva por cómo le han dejado a mi esposo", comentó Lizeth Samo Mollinedo, esposa de Eddy Calcina.

La mujer reclamó que los agresores estén libres, luego de casi asesinar a su esposo.

"Mi esposo no es un asesino, no es un ratero, no es nada de lo que han dicho. Mi esposo trabaja tranquilamente, es una buena persona. Que le sucedan estas cosas es muy malo y que los culpables estén sueltos es lo pero que puede pasar", agregó.