¿Feriado el 27 de septiembre? Lo que debes saber sobre el nuevo "Día de la Integración Boliviana"

Con la promulgación del nuevo calendario de feriados para la gestión 2026, ha surgido una duda común entre la población: ¿Qué pasa con el 27 de septiembre? El Gobierno nacional, a la cabeza del presidente Rodrigo Paz Pereira, ha instituido oficialmente esta fecha como el "Día Nacional de la Integración Boliviana".

Sin embargo, antes de que planees un churrasco o un viaje, es vital leer la letra chica de la norma para evitar descuentos en tu planilla a fin de mes.

No es feriado: Se trabaja normal

Aunque el Decreto Supremo N° 5521 trae excelentes noticias sobre descansos largos en junio y agosto, el caso de septiembre es diferente. El Artículo 2 de la norma es tajante al respecto:

"Se declara día Nacional de la Integración Boliviana el 27 de septiembre de cada año, sin suspensión de actividades laborales" .

Esto significa que tanto el sector público como el privado, así como las unidades educativas, deben desarrollar sus actividades con total normalidad. A diferencia de los nuevos feriados puente del 5 de junio o 7 de agosto, que sí dictan la suspensión de labores, el 27 de septiembre es una fecha exclusivamente conmemorativa.

¿Por qué se creó este día?

Si no es para descansar, ¿cuál es el propósito? Según los considerandos del decreto, el objetivo es establecer una fecha simbólica destinada a "promover la unidad, la complementariedad y la dinamización de las economías regionales".

El Gobierno busca fortalecer la cohesión social y la identidad nacional, fomentando el conocimiento mutuo entre las bolivianas y los bolivianos. Es probable que, en lugar de descanso, esa jornada se caracterice por actos cívicos, ferias o actividades culturales que resalten la diversidad del país.

En resumen:

Fecha: 27 de septiembre.

Nombre: Día Nacional de la Integración Boliviana .

¿Se trabaja? SÍ. No hay suspensión de actividades .

¿Hay clases? SÍ.

