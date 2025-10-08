Fiscalía de Chuquisaca analiza denuncia contra magistrados del TCP

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó este martes que el Ministerio Público tiene un plazo de 24 horas para definir si admite o rechaza la denuncia presentada contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La denuncia fue interpuesta por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por los presuntos delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

“Esa denuncia, conforme al artículo 55 de la Ley 260, ha pasado a la unidad de análisis. Corresponde, bajo la autonomía e independencia que tiene dicha unidad, pronunciarse dentro de las 24 horas conforme establece la ley”, explicó Nava Morales en rueda de prensa.

El presidente del TSJ cuestiona que los magistrados del TCP continúen en sus cargos pese a que su mandato ya concluyó, situación que —según argumenta— vulnera el orden constitucional. Por ello, solicitó su renuncia inmediata.

La resolución que emita la Fiscalía deberá definir si los hechos denunciados cumplen con los requisitos legales para iniciar una investigación penal.

El TCP no cede: "No vamos a renunciar"

En respuesta, el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, afirmó que no renunciarán mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional no designe a sus reemplazantes mediante el proceso de preselección y elección judicial.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play