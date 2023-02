Fiscalía ordenó activar sello azul contra de Luis Revilla

Cargando...

El Ministerio Público reveló que se activó el sello azul a través de la interpol para dar con la ubicación del ex alcalde de La Paz Luis Revilla, para dar continuidad con las investigaciones por el caso ‘‘Puma Katari’’ sobre la presunta adquisición de 61 buses municipales con sobreprecio.

El fiscal asignado al caso, Tomás Choque, informó que Revilla está siendo procesado por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Piden su detención preventiva en el penal de San Pedro.

También señaló que por el momento existen tres personas imputadas dentro de este proceso, los mismos se encuentran con detención domiciliaria.

Según información de la Fiscalía, la Alcaldía de La Paz habría pagado $us 153.099, con un presunto sobreprecio de $us 92.619 siendo que un bus tendría un costo real de $us 60.480. La empresa Fabros Motors S.R.L fue la encargada de dotar los buses.

Se conoce que el ex burgomaestre se encuentra en Brasil por lo que la Interpol procedió a la activación del ‘‘Sello Azul’’ para que el país coadyuve con su búsqueda.