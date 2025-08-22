Fiscalía remite antecedentes del caso EBA, TSJ debe definir si corresponde juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez

La fiscalía general del Estado remitió al presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los antecedentes del proceso seguido por el caso de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), en el que se encuentra involucrada la expresidenta Jeanine Añez.

El informe enviado detalla el estado procesal de la causa y pone en manos del máximo tribunal la responsabilidad de valorar los elementos presentados. En esta nueva etapa, la Sala Penal del TSJ deberá definir si corresponde o no la apertura de un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.

La documentación remitida incluye actuaciones fiscales, plazos procesales y la acumulación de antecedentes durante la investigación, con el objetivo de garantizar la transparencia y el debido proceso en un caso que ha despertado amplio interés público por sus implicaciones políticas y administrativas.

La Fiscalía aseguró que la entrega del expediente reafirma su compromiso de cooperar con el Órgano Judicial y de impulsar los procesos que involucran a exautoridades del Estado, dentro del marco legal vigente.

Los abogados del expresidente Añez informaron que este lunes 25 de agosto se desarrollará a las 9:30 de la mañana, la audiencia de resolución de recurso de incompetencia exigido por Añez, porque considera que le corresponde Juicio de Responsabilidades.

