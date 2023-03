01/03/2023 - 18:37

Funcionario que quitó y botó la silla de Evo entre lágrimas pide que paren las agresiones contra su familia

“Si me quieren ejecutar de una vez que me ejecuten, en plena plaza de una vez, pero que no me hagan sufrir”, dijo el exdirector de culturas de Uncía, quien denunció que producto de las agresiones a su esposa, ella perdió al bebé que esperaban.

Redacción Red Uno de Bolivia