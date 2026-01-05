El Ministerio de Educación emitió la Resolución Ministerial 0001/2026, que regula el calendario escolar para la gestión 2026. Al respecto, el director departamental de Educación en Santa Cruz, Nelson Alcocer, explicó los principales alcances de la normativa.

Alcocer informó que el período de inscripciones se realizará del 19 al 23 de enero, mientras que las clases iniciarán el 2 de febrero. El calendario escolar concluirá el 2 de diciembre y, en caso de presentarse alguna contingencia, podrá ser modificado con el objetivo de cumplir los 200 días hábiles de trabajo establecidos por norma.

Entre las prohibiciones definidas para esta gestión, la Resolución Ministerial establece en su artículo 45 la prohibición del uso de teléfonos celulares en el aula, tanto para estudiantes como para maestros.

Respecto a las mensualidades en los colegios privados, el director departamental aclaró que las pensiones se mantienen congeladas al momento de la inscripción. Añadió que en abril la Asociación de Colegios Particulares sostendrá una reunión para analizar un posible incremento.

