Habrá corte de agua en más de 70 zonas de La Paz: conoce en qué sectores y los horarios

La Empresa Pública de Agua y Saneamiento informó que suspenderá el servicio de agua potable en más de 70 zonas de La Paz debido a trabajos de mantenimiento en el sistema Pampahasi.
15/04/2026 11:35
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La Empresa Pública de Agua y Saneamiento anunció un corte programado de agua que afectará a más de 70 zonas de La Paz entre la tarde de este miércoles y la madrugada del jueves.
La suspensión del servicio comenzará a las 18:00 de este miércoles y se extenderá hasta las 05:00 del jueves.
Según informó la empresa, el corte se debe a trabajos de mantenimiento preventivo en la estación reductora de presión-cámara B, ubicada en el callejón Santo Domingo, entre la calle Santo Domingo, en la zona de Bajo San Antonio, dentro del sistema Pampahasi.
La medida afectará a distintos sectores de la ciudad, desde Pampahasi hasta la zona Sur, por lo que se recomienda a los vecinos tomar previsiones y almacenar agua con anticipación para evitar inconvenientes.
El objetivo de estos trabajos es garantizar un mejor funcionamiento del sistema y prevenir futuras fallas en el suministro.
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