Comienza el silencio electoral: desde el jueves ya no se podrá hacer campaña en cinco departamentos

Una etapa en la que quedará prohibida toda campaña y propaganda antes de la segunda vuelta del domingo 19 de abril.
15/04/2026 11:32
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A pocas horas de la segunda vuelta electoral, los Tribunales Electorales Departamentales recordaron que el silencio electoral comenzará a regir desde las cero horas de este jueves en cinco departamentos del país.
La medida aplicará en:
Durante este periodo quedará prohibida toda campaña política, propaganda electoral en medios de comunicación, movilizaciones ciudadanas y difusión de mensajes proselitistas.
La vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, Adriana Flores Alconz, recordó que las organizaciones políticas y candidatos tendrán plazo hasta las 23:59 del miércoles para realizar actividades de campaña.
Por su parte, el presidente del TED de Santa Cruz, Marco Monasterio, explicó que esta etapa busca que la ciudadanía pueda reflexionar y analizar su voto antes de acudir a las urnas.
Las autoridades también pidieron a los frentes políticos respetar la normativa vigente y evitar la difusión de propaganda, especialmente en redes sociales.
Según el calendario electoral, este domingo 19 de abril los votantes acudirán a las urnas para elegir gobernador o gobernadora en las cinco regiones. Además, en Beni, Santa Cruz y Tarija también se elegirá vicegobernador o vicegobernadora.
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