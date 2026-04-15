Comienza el silencio electoral: desde el jueves ya no se podrá hacer campaña en cinco departamentos

A pocas horas de la segunda vuelta electoral, los Tribunales Electorales Departamentales recordaron que el silencio electoral comenzará a regir desde las cero horas de este jueves en cinco departamentos del país.

La medida aplicará en:

Santa Cruz

Beni

Tarija

Oruro

Chuquisaca

Durante este periodo quedará prohibida toda campaña política, propaganda electoral en medios de comunicación, movilizaciones ciudadanas y difusión de mensajes proselitistas.

La vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, Adriana Flores Alconz, recordó que las organizaciones políticas y candidatos tendrán plazo hasta las 23:59 del miércoles para realizar actividades de campaña.

Por su parte, el presidente del TED de Santa Cruz, Marco Monasterio, explicó que esta etapa busca que la ciudadanía pueda reflexionar y analizar su voto antes de acudir a las urnas.

Las autoridades también pidieron a los frentes políticos respetar la normativa vigente y evitar la difusión de propaganda, especialmente en redes sociales.

Según el calendario electoral, este domingo 19 de abril los votantes acudirán a las urnas para elegir gobernador o gobernadora en las cinco regiones. Además, en Beni, Santa Cruz y Tarija también se elegirá vicegobernador o vicegobernadora.

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