Hallan municiones de grueso calibre al interior de un micro en Santa Cruz

Un hallazgo inusual generó alarma en la zona de Los Lotes, en Santa Cruz, luego de que se encontrara municiones de grueso calibre al interior de un micro de la línea 105.

El hecho ocurrió cuando los trabajadores realizaban labores rutinarias de aseo en el vehículo, tras concluir su recorrido habitual. Fue en ese momento que detectaron una bolsa que contenía una pequeña caja con proyectiles en su interior.

Según explicó el presidente de la línea 105, Ramiro Vidaurre, el conductor no se percató de la presencia del material durante el servicio.

“El micro estaba en función rutinaria, el chofer prácticamente no se percata. Él baja a entregar su tarjeta, sube el personal de limpieza y se encuentra con la bolsa”, señaló.

De acuerdo con una estimación preliminar, en la caja se hallaban alrededor de 50 municiones, cuyo calibre y procedencia serán determinados mediante peritajes.

Tras el descubrimiento, el conductor y los propietarios del vehículo dieron aviso inmediato a la Policía, que se trasladó hasta el lugar para realizar el levantamiento del material y dar inicio a las investigaciones.

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de la Estación Policial Integral N° 9 de Los Lotes, desde donde se busca identificar al responsable y establecer el origen de las municiones.

Hallan municiones de grueso calibre en micro de la línea 105

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