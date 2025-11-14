Hombre resulta herido al caer en una alcantarilla sin tapa en el barrio Virgen de Cotoca

La falta de mantenimiento en las calles del barrio Virgen de Cotoca, ubicado entre el cuarto y quinto anillo de la avenida Radial 27, ha generado preocupación entre los vecinos luego de que un joven resultara gravemente herido al caer en una alcantarilla sin tapa.

Según los residentes, la situación se mantiene desde hace aproximadamente tres meses, pese a las constantes solicitudes realizadas a la alcaldía y a la subalcaldía correspondiente, sin recibir respuesta efectiva. La zona además carece de iluminación, lo que aumenta el riesgo de accidentes, especialmente durante la noche.

“Todos los días son accidentes. Hemos colocado sillas y trapos blancos para alertar a los transeúntes, pero muchas personas no conocen la zona y se lastiman”, señaló una vecina.

El caso más reciente involucra a un hombre mayor que sufrió fracturas en la mandíbula y la nariz tras caer en la alcantarilla. Según los familiares, fue imposible recibir atención inmediata en hospitales debido a la saturación y a la falta de recursos, necesitando aproximadamente 10.000 bolivianos para su tratamiento.

“Necesitamos que las autoridades se hagan cargo, no podemos seguir así. Ya tememos que ocurra una tragedia mayor”, agregaron los vecinos, quienes se han organizado para exigir soluciones inmediatas.

