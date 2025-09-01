Horror en Punata: ¡Tenía antecedentes! Un hombre fue sorprendido cometiendo zoofilia contra una oveja

Un aberrante hecho sacudió al municipio de Punata. Vecinos de la localidad de Tacachi sorprendieron a un hombre de 25 años cometiendo un acto de zoofilia contra un cordero y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma).

El teniente Miguel Alí Torrez, de la unidad especializada, informó que la denuncia fue realizada mediante una llamada telefónica de los propios pobladores. “Se constituyó personal de Pofoma a la comunidad, donde los vecinos habían procedido a la aprehensión de un sujeto de 25 años, sorprendido en flagrancia realizando tratos crueles contra una oveja”, explicó el oficial.

Lo más alarmante es que no se trata de la primera vez. Según las investigaciones preliminares, el acusado ya cuenta con al menos dos denuncias previas por hechos similares, una de ellas registrada hace aproximadamente dos años.

Actualmente, el individuo permanece en celdas policiales mientras el Ministerio Público alista la audiencia cautelar que definirá su situación jurídica.

El caso ha generado indignación en la población de Punata, donde exigen que se apliquen sanciones ejemplares para evitar que este tipo de delitos se repitan.

