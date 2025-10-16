¡Iba a la escuela! Niño de 8 años fue atropellado en la avenida Circunvalación, el conductor escapó

Un menor de aproximadamente 8 años fue atropellado este jueves en la avenida Segunda Circunvalación y calle Pando mientras cruzaba la vía para dirigirse a su unidad educativa.

Según testigos, el conductor del vehículo involucrado circulaba a alta velocidad y, al parecer, no se percató de la presencia del niño. Tras el accidente, el responsable se dio a la fuga, dejando a vecinos y familiares consternados.

“Al menor lo atropelló una esquina del vehículo mientras se dirigía a tomar el micro para ir a clases. Ahora estamos a la espera de la policía, que aún no ha llegado al lugar”, relató uno de las personas que presenció el accidente.

El menor fue trasladado de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica. Mientras tanto, los vecinos de la zona mantienen vigilancia sobre el vehículo involucrado, a la espera de la llegada de las autoridades.

Asimismo, señalaron que la falta de semáforos en este sector de la avenida Circunvalación representa un riesgo constante para peatones, especialmente para los niños que se dirigen a sus escuelas.

La policía investiga el hecho y busca al conductor que huyó tras el accidente.

