TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Infanticidio de Yuvinca Joyero desaparecido en Cochabamba

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Impugnan las candidaturas de Reyes Villa y Tastaca en el TDE de Cochabamba

De acuerdo con el procedimiento, la Sala Plena verificará el cumplimiento de requisitos de los postulantes y en caso que las impugnaciones avancen se notificará a los candidatos para que respondan.

Cristina Cotari

13/01/2026 14:30

Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El Tribunal Departamental Electoral (TDE) analiza la impugnación presentada contra dos candidatos a la Alcaldía de Cochabamba: Manfred Reyes Villa, de la agrupación APB-Súmate y Cristian Tastaca, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

De acuerdo con el procedimiento, la Sala Plena verificará el cumplimiento de requisitos de los postulantes y en caso que las impugnaciones avancen se notificará a los candidatos para que respondan.

Las autoridades electorales explicaron que una vez que los postulantes respondan se analizará sus argumentos y se emitirá una resolución en tres días.

Asimismo, recordaron que el plazo para presentar  impugnaciones vence el 7 de marzo, 15 días antes de las elecciones subnacionales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD