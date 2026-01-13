Impugnan las candidaturas de Reyes Villa y Tastaca en el TDE de Cochabamba

De acuerdo con el procedimiento, la Sala Plena verificará el cumplimiento de requisitos de los postulantes y en caso que las impugnaciones avancen se notificará a los candidatos para que respondan.
13/01/2026 14:30
Escuchar esta nota
El Tribunal Departamental Electoral (TDE) analiza la impugnación presentada contra dos candidatos a la Alcaldía de Cochabamba: Manfred Reyes Villa, de la agrupación APB-Súmate y Cristian Tastaca, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
De acuerdo con el procedimiento, la Sala Plena verificará el cumplimiento de requisitos de los postulantes y en caso que las impugnaciones avancen se notificará a los candidatos para que respondan.
Asimismo, recordaron que el plazo para presentar impugnaciones vence el 7 de marzo, 15 días antes de las elecciones subnacionales.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00