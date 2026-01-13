Impugnan las candidaturas de Reyes Villa y Tastaca en el TDE de Cochabamba

El Tribunal Departamental Electoral (TDE) analiza la impugnación presentada contra dos candidatos a la Alcaldía de Cochabamba: Manfred Reyes Villa, de la agrupación APB-Súmate y Cristian Tastaca, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

De acuerdo con el procedimiento, la Sala Plena verificará el cumplimiento de requisitos de los postulantes y en caso que las impugnaciones avancen se notificará a los candidatos para que respondan.

Las autoridades electorales explicaron que una vez que los postulantes respondan se analizará sus argumentos y se emitirá una resolución en tres días.

Asimismo, recordaron que el plazo para presentar impugnaciones vence el 7 de marzo, 15 días antes de las elecciones subnacionales.

