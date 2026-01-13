Fin de los bloqueos: Policía confirma carreteras habilitadas en todo el país

Luego de varias jornadas de bloqueos en distintas regiones del país, la Policía confirmó que las carreteras de Bolivia se encuentran habilitadas casi en su totalidad, con una transitabilidad cercana al 100%, tras los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB).

El director nacional de Tránsito, coronel Víctor Hugo Cárdenas, informó que el paso de vehículos y el transporte de productos esenciales ya se desarrolla con normalidad. No obstante, aclaró que en algunos tramos persisten promontorios de tierra y restos de grava a los costados de la vía, producto de los recientes conflictos.

“Ya hay transitabilidad. Si bien en algunas carreteras todavía existen montículos de tierra y grava, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) está trabajando con maquinaria pesada para limpiar completamente las rutas”, señaló la autoridad policial.

¿Por qué hubo bloqueos?

Las movilizaciones se originaron por demandas sociales y económicas, entre ellas el rechazo al Decreto Supremo 5503, que abordaba la subvención a los carburantes, salarios y bonos sociales.

Tras el diálogo entre el Gobierno y la COB, se acordó abrogar el DS 5503 y emitir una nueva normativa, el Decreto Supremo 5516, que incorpora los puntos consensuados. Este acuerdo permitió que los sectores movilizados levantaran los bloqueos.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que, luego de la socialización del nuevo decreto, las vías se encuentran expeditas. Aunque ejes conflictivos como Cochabamba–Oruro–La Paz históricamente requieren mayor control, la situación avanza hacia la total normalización.

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución en zonas donde aún se llevan a cabo trabajos de limpieza, pero aseguran que el país retoma la conectividad vial y el flujo regular de transporte.

