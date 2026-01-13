¿Viajas con niños? Así aplica el descuento del 50% en pasajes de bus, según la ATT

Los viajes en bus interdepartamental pueden ser más amigables para los bolsillos de las familias. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) recordó que los niños y niñas entre 4 y 12 años tienen derecho a un 50% de descuento en los pasajes, siempre y cuando ocupen su propio asiento.

Para niños de hasta tres años, el viaje es completamente gratuito, siempre que compartan asiento con un adulto acompañante. En cambio, quienes tengan 13 años o más deberán pagar el 100% de la tarifa establecida.

La ATT enfatiza que todos los menores deben ser registrados en la lista de pasajeros y en la hoja de ruta, aunque no ocupen asiento, y en caso de incumplimiento, los pasajeros pueden presentar su denuncia en las oficinas de la ATT o mediante el portal Mi Reclamo.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, aseguró que su trabajo está enfocado en garantizar un servicio de calidad que beneficie a todos los bolivianos y bolivianas.

Antes de emprender el viaje, los padres o tutores deben tramitar la autorización de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, según la Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente. Este requisito tiene como objetivo proteger a los menores y prevenir riesgos como la trata y el tráfico de personas.

Viajar con los hijos nunca había sido tan fácil: un buen asiento, la seguridad garantizada y un descuento que seguro alegrará a los padres.



