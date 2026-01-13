TEMAS DE HOY:
Policial

“Todavía falta pagarla”: roban la motocicleta de un albañil en la avenida Beni

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, dos sujetos llegaron al sitio a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió, se acercó al vehículo que estaba estacionado sobre la acera, lo retiró con rapidez y se subió.

Charles Muñoz Flores

13/01/2026 14:04

“Todavía falta pagarla”: roban la moto de un albañil en Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Los robos de motocicletas continúan en diferentes zonas de Santa Cruz, generando preocupación entre vecinos y trabajadores que utilizan estos vehículos como su principal medio de transporte y herramienta de trabajo.

En esta ocasión, una motocicleta fue robada la noche del lunes afuera de un edificio en construcción ubicado en el sexto anillo de la avenida Beni. La víctima es un albañil que se encontraba trabajando en el lugar y que utilizaba la moto para movilizarse diariamente.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, dos sujetos llegaron al sitio a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió, se acercó al vehículo que estaba estacionado sobre la acera, lo retiró con rapidez y se subió. Segundos después, su cómplice lo remolcó, logrando escapar sin ser interceptados.

“El robo ocurrió alrededor de las 21:51. Cuando me di cuenta, mi moto ya no estaba”, relató el propietario, visiblemente afectado. El trabajador explicó que el vehículo no solo era su medio de transporte, sino también su herramienta de trabajo, ya que lo utiliza para llegar a las obras donde presta servicios como albañil.

“Esa motocicleta todavía falta pagarla”, expresó con preocupación, señalando que ahora, además de perder su medio de movilidad, deberá seguir afrontando una deuda por un bien que ya no posee.

 

