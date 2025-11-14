Interceptan cisterna que desviaba combustible en El Alto; hay dos aprehendidos

Una cisterna que presuntamente desviaba combustible fue intervenida la noche de este jueves por personal de la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH) cuando salía de la planta de Senkata, en la ciudad de El Alto.

La directora de la ANH, Margoth Ayala, informó que el operativo se realizó tras recibir denuncias sobre irregularidades en la distribución de diesel.

“Hemos hecho el primer operativo, habíamos tenido denuncias y encontramos una cisterna llena de diesel. Hay muchas irregularidades: debería tener cuatro presintos de seguridad y tenía solo tres. El policía que estaba en la puerta no registró eso. Además, al verificar el sistema de YPFB, esta salida no estaba registrada, por lo que presumimos que la cisterna tenía como destino el contrabando", explicó.

Según el informe oficial, la cisterna había salido de la planta de Senkata sin el registro correspondiente y estaba cargada con diesel. A las pocas cuadras se encontró a un hombre con baldes listos para comprar el combustible.

"Creemos que se trata de una mafia organizada entre distintos miembros de instituciones públicas, incluyendo YPFB, ANH, policías, Aduana y control de sustancias”, declaró Ayala.

Durante la intervención fueron aprehendidas dos personas: el conductor de la cisterna y la persona que aguardaba con los baldes para adquirir el diésel. La ANH continúa con las investigaciones para determinar la magnitud de la operación ilícita y posibles implicados adicionales.

