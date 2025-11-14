“Quería bajar de peso”: aprehenden a la madre del bebé hallado muerto en Santa Cruz

La Policía aprehendió en la localidad de Pailón a la madre del bebé que fue encontrado sin vida en la ciudad de Santa Cruz. La mujer será cautelada en las próximas horas por el delito de aborto.

La fiscal Rosemary Barrientos informó que el personal de Homicidios se trasladó hasta Pailón para tomar contacto con familiares de la mujer, la vivienda donde reside y el centro médico donde fue atendida.

“Acaba de prestar declaración y señaló que desconocía su embarazo. Mencionó que quería bajar de peso y, por esa circunstancia, provocó el aborto de su hijo y lo dejó abandonado en la calle”, explicó la fiscal.

Barrientos añadió que la madre desconoce la identidad del padre y que tiene tres hijos menores.

Por su parte, el director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Raúl Yabeta, lamentó la situación y destacó las cifras alarmantes en Santa Cruz: desde principios de año, al menos cinco bebés han sido abandonados sin vida y siete con vida, quienes actualmente se encuentran bajo protección de la institución.

Yabeta hizo un llamado a la ciudadanía: “Si hay bebés que no pueden ser cuidados por sus padres, deben acudir a la Defensoría. Brindamos asesoría jurídica y psicológica para garantizar la protección de los menores y facilitar su adopción de manera segura”.

El funcionario enfatizó que abandonar a un niño en la calle no es la solución y puede exponer a los menores a múltiples riesgos, como accidentes de tránsito o ataques de animales.

Mira la programación en Red Uno Play