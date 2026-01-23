Investigan la muerte de una niña de 8 años tras ingresar en estado crítico a un hospital

Las autoridades de salud investigan la muerte de una niña de 8 años que ingresó en estado crítico a un hospital la noche del martes en Yapacaní, luego de presentar complicaciones severas de salud que, según el reporte médico, se habrían desarrollado en el transcurso de varios días.

De acuerdo con el médico que atendió a la menor, la paciente ingresó aproximadamente a las 7 de la noche inconsciente, en brazos de su padre. El personal médico activó de inmediato los protocolos de emergencia para intentar estabilizarla debido a la gravedad de su estado.

“El equipo de salud realizó la atención correspondiente para el rescate de la paciente, administrando la medicación necesaria. Sin embargo, por la complejidad del cuadro clínico, se decidió su referencia a un hospital de tercer nivel, especializado en casos de alta complejidad”, explicó el profesional.

Según el relato de los familiares, la niña presentaba malestar general desde hace aproximadamente tres días. Además, indicaron que el domingo, dos días antes de su ingreso al hospital, habría recibido una medicación por vía intramuscular en un centro privado, debido a un cuadro de fiebre.

Durante la evaluación médica, se detectó un aumento de volumen en la región del glúteo izquierdo, lugar donde presuntamente se habría aplicado la inyección.

“La paciente presentaba un diagnóstico de shock séptico, síndrome convulsivo e insuficiencia respiratoria. Se sospecha de un probable absceso en la zona donde se administró la medicación”, detalló el médico.

El estado crítico de la menor y la rápida evolución del cuadro derivaron en su fallecimiento, motivo por el cual se activaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso y determinar posibles responsabilidades.

