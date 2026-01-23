Desaparición de Jessica: Fiscalía abre investigación por Trata y Tráfico y citará a todos los testigos

Tras el estremecedor feminicidio de Ingrid Liliana, que destapó la desaparición de Jessica Guizada Siles hace casi dos décadas, el Ministerio Público tomó cartas en el asunto. El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, confirmó que el caso fue abierto oficialmente bajo la tipificación de Trata y Tráfico de Personas, con el objetivo de esclarecer el paradero de la joven que fue pareja de Omar Mauricio Alvis, actual recluso de El Abra.

Investigación de "hechos y omisiones"

Uno de los puntos críticos de la investigación es determinar por qué el caso no avanzó en 2009. Tejerina fue enfático al señalar que, aunque el Ministerio Público responde por hechos actuales, se investigará si hubo negligencia en el pasado.

"No vamos a eximir responsabilidad sobre actuaciones u omisiones que se hubieran generado respecto a la receptación de esta denuncia hace 17 años. En nuestros archivos actuales no consta un registro oficial, pero pediremos cooperación a la Policía para verificar sus fuentes y saber si en algún momento se sentó la denuncia", afirmó el fiscal Tejerina.

Testigos y el entorno familiar

La Fiscalía tiene previsto citar a todas las personas que tuvieron contacto con Jessica y Omar en la época de la desaparición. Un elemento que llama la atención es la posible citación del hijo de Jessica, quien hoy tiene 18 años, pero que al momento de los hechos era un bebé de pocos meses.

"Vamos a generar cuanto hecho sea pertinente. Somos conscientes de que el hijo tenía escasos meses de vida, pero evaluaremos qué datos periféricos o elementos aleatorios puede aportar", explicó el fiscal, subrayando que existe un mandato del Fiscal General del Estado para actuar con la máxima celeridad en delitos que atentan contra la vida y grupos vulnerables.

El "modus operandi" del engaño

Desde la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez señaló que el sospechoso, Omar Alvis, utilizó el mismo argumento de "abandono" en ambos casos. Al padre de Jessica le aseguró que ella se había ido tras robarle dinero y lo intimidó afirmando que tenía parientes en la Policía.

"No existe ninguna denuncia de robo o abandono como él decía; todo fue verbal para manipular a la familia", denunció Cortez. Por su parte, el padre de Jessica, Raúl Guizada, sospecha que los restos de su hija podrían estar enterrados en el mismo inmueble de Alvis y pide una requisa minuciosa para darle una "sepultura cristiana". Ahora, la Felcc y la Fiscalía coordinan el ingreso al domicilio del feminicida para buscar restos óseos o evidencias físicas. Además, se verificará en los libros de la Policía y juzgados de hace 17 años cualquier indicio de denuncia previa.

Mira la programación en Red Uno Play