Política

JP Velasco aceptó debatir con Lara en el mercado Abasto ¿Cuándo será?

“Sin guerra sucia, solo ideas”, expresó Velasco al confirmar un encuentro cara a cara con el capitán Lara, con transmisión exclusiva por TikTok.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/08/2025 7:27

Bolivia

El candidato a la vicepresidencia por la Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, confirmó que sostendrá un debate con el Capitán Edman Lara, binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), este miércoles al mediodía en el mercado Abasto.

El encuentro se da tras una serie de intercambios públicos entre ambos candidatos y luego de que el propio Lara propusiera el populoso centro de abastecimiento como escenario del debate, a raíz de una invitación inicial hecha por Velasco.

Te acepto el debate, capitán Lara. Es momento de debatir ideas contigo, quiero conocerte, que sea con altura política y sin guerra sucia”, expresó Velasco a través de sus redes sociales.

Añadió que el diálogo será sin presencia de partidos políticos ni medios de comunicación tradicionales. “Solo vos y yo sentados con dos sillitas a charlar, debatir y hablar de los problemas de los bolivianos… con cámaras de TikTok filmando”, enfatizó el candidato de Libre.

Esto se da en el marco de los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales en Bolivia, que resultaron en un balotaje entre el PDC y la Alianza Libre, a realizarse en dos meses.

 

