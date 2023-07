"¡Justicia, justicia, justicia! Son mis gritos de anhelo", escribió la niña víctima de violación en una carta

Santa Cruz, Bolivia

En un acto de valentía y determinación, la niña de 9 años, que fue víctima de violación durante cinco años, escribió una carta desgarradora exigiendo justicia y una sentencia justa para su agresor.

La menor, cuya identidad se mantiene en anonimato por razones de protección, expresó su angustia y dolor, pidiendo que su agresor sea juzgado como adulto y reciba una condena de 30 años de prisión.

En la carta, la pequeña relató el calvario que ha vivido desde que ingresó al Pre-Kínder, describiendo las amenazas y golpes que su agresor le infligía para silenciarla.

“Yo lo único que pido es justicia, no es justo que la señora juez tenga tanta piedad contra un violador. Él abusó de mi desde que yo entré a Pre-Kínder. Él me amenazaba, decía que si yo hablaba le haría algo a mi hermanito menor, también, me pegaba para que yo no hable”, escribió la menor.